​ВОЗ назвала компании, лидирующие в разработке вакцин от COVID-19

Вакцины англо-шведской компании AstraZeneca и американской Moderna являются одними из лидирующих кандидатов среди 15 вакцин от коронавируса, которые проходят клинические испытания на людях.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом заявила на брифинге в Женеве главный исследователь ВОЗ Сумия Сваминатан.

"Хорошая новость заключается в том, что у нас порядка 200 вакцин, которые находятся на разных стадиях тестов. Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях", - сказала она.

По ее словам, среди этих 15 выделяются несколько препаратов, которые в ближайшее время могут перейти на второй и третий этапы клинических испытаний. В частности, больших успехов добилась вакцина англо-шведской фармацевтической компании, зарегистрированной в Великобритании, AstraZeneca.