ВОЗ назвала главную причину ожирения

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ "Средняя масса тела человечества выросла на 8% за 20 лет - в основном из-за повышенной калорийности рациона".

Как передает Report со ссылкой на Mail.ru, об этом говорят результаты исследования, опубликованного в Бюллетене Всемирной организации здравоохранения в июле.

Человек набирает лишний вес в случае, если съедает больше, чем ежедневно тратит его организм. Лишний вес, а тем более ожирение приводит к множеству проблем со здоровьем и укорачивает жизнь. Об ожирении говорят, когда вес человека как минимум на 20% превышает должный (при расчете учитывается рост, возраст, пол и конституция), объем талии превышает 100 см у мужчин и 90 см у женщин, а соотношение объема талии и бедер больше 1 у мужчин и больше 0,45 у женщин.

Группа ученых под руководством Стефани Вандевейвере собрала и проанализировала данные о калорийности рациона жителей 69 стран мира более чем за 30 лет, а также об изменениях среднестатистических показателей массы тела жителей этих стран. В исследовании приняли участие 24 страны с высоким, 27 - со средним и 18 - с низким средним уровнем доходов населения. С 1980 по 2010 год количество людей с избыточной массой тела в мире выросло с 28,8% до 36,9% среди мужчин и с 29,8% до 38% среди женщин. Одновременно с этим увеличилась энергетическая ценность продуктов во многих странах. В частности и масса тела, и калорийность пищи увеличились за эти годы в 54 странах из 69.

Причина интенсивного распространения ожирения, по мнению исследователей, - сверхобработанные пищевые продукты как основной источник калорий. Это фастфуд, полуфабрикаты, печенья и шоколадные батончики, чипсы, сдобные булочки. Только еда, приготовленная дома, может полностью отвечать потребностям организма и не превышать показатели по калориям.

По прогнозам ВОЗ, мир ожидает беспрецедентный рост статистики ожирения к 2030 году, когда 73% мужчин и 63% женщин Европы будут страдать ожирением. Необходимо срочно принимать меры и снижать потребление основных виновников ожирения: трансжиров, насыщенных жиров, избыточного сахара.