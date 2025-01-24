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ВОЗ намерен сократить расходы после выхода США из организации

ВОЗ намерен сократить расходы после выхода США из организации Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократит расходы и пересмотрит приоритетность программ после решения президента США Дональда Трампа о выходе из организации.
Другие страны
24 января 2025 г. 15:29
ВОЗ намерен сократить расходы после выхода США из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократит расходы и пересмотрит приоритетность программ после решения президента США Дональда Трампа о выходе из организации.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В понедельник Трамп сразу после своей инаугурации обвинил ВОЗ в неправильных мерах управления при пандемии COVID-19 и других международных кризисах в области здравоохранения. Также глава Белого дома подписал указ о выходе США из организации.

"Это заявление еще больше обострило наше финансовое положение...", — заявил Гебрейесус в меморандуме от 23 января.

В документе говорится, что ВОЗ планирует значительно сократить расходы на поездки и прекратить набор персонала с целью экономии средств.

В меморандуме также отмечается, что ВОЗ уже готовилась к бюджетным и внутренним изменениям в организации, однако из-за сложившейся ситуации их оказалось недостаточно. Отныне в ВОЗ собираются проводить все встречи в формате видеоконференции, ограничат замену ИТ-оборудования и приостановят ремонтов офисов, если это не связано с безопасностью.

США обеспечивают около 18% от общего финансирования организации. Последний двухлетний бюджет ВОЗ на 2024–2025 годы составил 6,8 млрд долларов.

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Версия на английском языке WHO chief to cut costs, reset priorities after US exit, document shows

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