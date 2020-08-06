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ВОЗ: На стадии клинических испытаний шесть вакцин от коронавируса

ВОЗ: На стадии клинических испытаний шесть вакцин от коронавируса Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, и шесть из них находятся на продвинутой стадии - проходят клинические испытания.
Другие страны
6 августа 2020 г. 20:25
ВОЗ: На стадии клинических испытаний шесть вакцин от коронавируса

Более 200 вакцин от коронавируса разрабатываются в настоящее время в мире, и шесть из них находятся на продвинутой стадии - проходят клинические испытания.

Как передает Report, об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая в ходе онлайн-дискуссии на форуме по безопасности в американском городе Аспен. 

"У нас имеются более 200 вакцин-кандидатов, и шесть из них находятся на очень хорошей стадии, проходят клинические испытания", - сказал он.

Гендиректор высказался за доступность будущей вакцины от коронавируса для населения планеты, подчеркнув, что следует рассматривать такую вакцину как "общественное благо".

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