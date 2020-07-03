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ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса

ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса В общей сложности 17 различных вакцин от коронавируса достигли сейчас стадии клинических испытаний.
Другие страны
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3 июля 2020 г. 03:09
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса

В общей сложности 17 различных вакцин от коронавируса достигли сейчас стадии клинических испытаний.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Анна Мария Хенао-Рестрепо.

"В настоящее время у нас есть 17 вакцин различных типов на стадии клинических испытаний во всем мире, - отметила она. - Мы с нетерпением ожидаем результатов этих испытаний".

По словам Хенао-Рестрепо, работы по разработке ведутся очень активно, поэтому ВОЗ ожидает, что все больше вакцин будет переходить в стадию клинических испытаний. Организация тем временем разрабатывает критерии, которые будут использоваться для оценки их эффективности. Но в целом пока, добавила эксперт, невозможно сказать, когда и будет ли вообще разработана вакцина от коронавируса.

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