ВОЗ: На борьбу с Эболой в Конго нужно направить 50 млн долларов

Мероприятия по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) требуют финансирования в объеме более $50 млн. Эти средства требуется изыскать до конца июля 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество оперативно предоставить необходимые фонды.

"Мы нуждаемся в наращивании международным сообществом его финансового участия для того, чтобы покончить со вспышкой [Эболы], - подчеркнул он. - Нынешние потребности ВОЗ на период с февраля по июль составляют $98 млн, из которых получено $43,6 млн. Осталась прореха в $54 млн. Мы призываем всех наших партнеров как можно быстрее заполнить этот пробел".