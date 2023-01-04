ВОЗ может объявить о завершении вспышки Эболы в Уганде к 11 января

Вспышка лихорадки Эболы в Уганде может быть объявлена завершенной к 11 января.

Вспышка лихорадки Эболы в Уганде может быть объявлена завершенной к 11 января.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В Уганде случаи заражения Эболой не выявлялись с 27 ноября, - отметил он. - Если ситуация не изменится, то к 11 января вспышка будет объявлена завершенной".

С начала 20 сентября в Уганде вспышки лихорадки Эбола от вируса умерли 56 человек, заразились 142. Возбудителем Эболы стал ее редкий суданский штамм. В начале декабря из больницы был выписан последний инфицированный.

Согласно утвержденным ВОЗ правилам, район считается свободным от вспышки лихорадки Эбола, если в течение 42 дней после выздоровления последнего пациента там не был зарегистрирован ни один новый случай заболевания.