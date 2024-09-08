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ВОЗ: Конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек

ВОЗ: Конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек В Судане в ходе конфликта, который длится более 16 месяцев, погибли не менее 20 тыс. человек.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 18:51
ВОЗ: Конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек

В Судане в ходе конфликта, который длится более 16 месяцев, погибли не менее 20 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Масштабы кризиса в Судане шокируют, так же как недостаточность действий для сдерживания конфликта", - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Порт-Судане, в котором размещается "признанное на международном уровне, поддерживаемое военными правительство".

Гебрейесус пояснил, что число погибших может быть намного больше, в связи с чем необходимо добиться немедленного прекращения огня в Судане.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.

Более 13 млн человек пришлось покинуть свои дома, в том числе 2,3 млн бежали за границу. Ситуация усложнятся серьезным ущербом системе здравоохранения, многим больницам и медицинским учреждениям пришлось прекратить работу. В Судане зафиксирована вспышка холеры: заразились примерно 4,2 тыс. человек, скончались не менее 165.

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