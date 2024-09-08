ВОЗ: Конфликт в Судане унес жизни как минимум 20 тыс. человек

В Судане в ходе конфликта, который длится более 16 месяцев, погибли не менее 20 тыс. человек.
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"Масштабы кризиса в Судане шокируют, так же как недостаточность действий для сдерживания конфликта", - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции в Порт-Судане, в котором размещается "признанное на международном уровне, поддерживаемое военными правительство".
Гебрейесус пояснил, что число погибших может быть намного больше, в связи с чем необходимо добиться немедленного прекращения огня в Судане.
С 15 апреля 2023 года в Судане идет вооруженный конфликт между военными и Силами быстрого реагирования (СБР). СБР теперь контролируют основную часть столицы Хартума, регионов Дарфур и Кордофан.
Более 13 млн человек пришлось покинуть свои дома, в том числе 2,3 млн бежали за границу. Ситуация усложнятся серьезным ущербом системе здравоохранения, многим больницам и медицинским учреждениям пришлось прекратить работу. В Судане зафиксирована вспышка холеры: заразились примерно 4,2 тыс. человек, скончались не менее 165.