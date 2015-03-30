ВОЗ: Количество зараженных вирусом Эбола достигло 25 тысяч

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Около 25 тысяч человек пострадали от лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, приводит в понедельник обновленные данные Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно опубликованной статистике, "общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбола, составляет 24992 человека, в том числе 10365 летальных случаев".

Почти 4 тысячи летальных исходов зафиксированы в Либерии, а наибольшее количество зараженных приходится на Сьерра-Леоне: по данным ВОЗ, их количество составило 11889 человек.

Вспышка геморрагической лихорадки началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.