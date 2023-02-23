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ВОЗ: Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности или при родах

ВОЗ: Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности или при родах Каждые две минуты во всем мире умирает женщина при родах или во время беременности, эти показатели не изменились с 2015 года, а в некоторых регионах даже ухудшились.
Другие страны
23 февраля 2023 г. 05:14
ВОЗ: Каждые две минуты в мире умирает женщина во время беременности или при родах

Каждые две минуты во всем мире умирает женщина при родах или во время беременности, эти показатели не изменились с 2015 года, а в некоторых регионах даже ухудшились.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Каждые две минуты женщина умирает во время беременности или родов. В этом докладе «Тенденции материнской смертности» выявляются тревожные тенденции в области женского здоровья за последние годы, поскольку материнская смертность либо увеличилась, либо осталась на прежнем уровне почти во всех регионах мира", - отмечается в документе.

Из доклада, который отслеживает материнскую смертность на национальном, региональном и глобальном уровнях с 2000 по 2020 год, следует, что в 2020 году во всем мире было зарегистрировано около 287 тысяч материнских смертей, в 2016 году - около 309 тысяч.

Организация уточняет, что уровень материнской смертности с 2016 по 2020 год увеличился в двух из восьми регионов ООН – Европе и Северной Америке (на 17%), а также Латинской Америке и Карибском бассейне (15%).

По данным ООН, около 70% всех случаев материнской смертности в 2020 году произошли в странах Африки к югу от Сахары.

Основными причинами смертей названы сильное кровотечение, высокое кровяное давление, инфекции, связанные с беременностью, осложнения после небезопасного аборта и сопутствующие заболевания, которые могут усугубляться беременностью (ВИЧ/СПИД и малярия).

ВОЗ призывает мировое сообщество ускорить прогресс в достижении глобальных целей по сокращению материнской смертности, так как, согласно прогнозам, к 2030 году может умереть более миллиона женщин.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada hər 2 dəqiqədə bir qadın hamiləlik və ya doğuş zamanı ölür

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