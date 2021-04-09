О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: К вакцинации от COVID-19 приступили 194 страны

ВОЗ: К вакцинации от COVID-19 приступили 194 страны 14 стран не приступили к иммунизации по разным причинам
Другие страны
9 апреля 2021 г. 17:00
ВОЗ: К вакцинации от COVID-19 приступили 194 страны
Тедрос Адханом Гебрейесус

194 страны и территории из 220 приступили к вакцинации от коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

"На настоящий момент из 220 стран и экономик 194 уже приступили к вакцинации от COVID-19, и 26 стран ее еще не начали", - сказал он.

По словам главы ВОЗ, семь стран из 26 получили вакцину и могут начать прививочную кампанию. Еще пять государств "должны получить вакцину в ближайшие дни".

Остальные 14 стран не приступили к иммунизации по разным причинам. Некоторые "пока не готовы", а другие "планируют начать в ближайшие недели и месяцы", пояснил Гебрейесус.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST: 194 ölkə COVID-19 əleyhinə vaksinasiyaya başlayıb
Версия на английском языке WHO: 194 countries have already started vaccination against COVID-19

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
В Азербайджане уволены 12 врачей, выдававших поддельные справки о вакцинации
9 апреля 2021 г. 16:43
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
Ильхам Алиев: На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию
9 апреля 2021 г. 16:02
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
Рустам Мурадов: Армянские власти вводят население в заблуждение
9 апреля 2021 г. 14:21
Председатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
ФотоПредседатель Генассамблеи ООН посетил Аллею почетного захоронения
9 апреля 2021 г. 11:24
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
Председатель ГА: Азербайджан - важная для ООН страна
9 апреля 2021 г. 10:45
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
Министр обороны Германии: Мы не в силах противостоять турецким беспилотникам
8 апреля 2021 г. 16:57
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
Проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений
8 апреля 2021 г. 16:49
На границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
ФотоНа границе с Арменией начала действовать очередная воинская часть
8 апреля 2021 г. 16:18
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
Министр об условиях возобновления очных занятий в школах Азербайджана с 15 сентября
8 апреля 2021 г. 11:09
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий
8 апреля 2021 г. 07:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi