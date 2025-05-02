ВОЗ испытывает трудности с финансированием зарплат сотрудников

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввиду сокращения финансирования со стороны США не хватает средств, чтобы выплатить сотрудникам 25% зарплат в предстоящие два года.

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввиду сокращения финансирования со стороны США не хватает средств, чтобы выплатить сотрудникам 25% зарплат в предстоящие два года.

Как передает Report , об этом сообщил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

По его словам, по целому ряду причин спрогнозировать точное число сотрудников, которых организации придется сократить, очень сложно.

"Мы точно знаем, что, согласно нашим финансовым расчетам, 25% бюджета на заработные платы на следующий двухгодичный период не закрыто", - сказал Томас.

Напомним, что президент Дональд Трамп 21 января подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого агентства.