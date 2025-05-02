О нас

ВОЗ испытывает трудности с финансированием зарплат сотрудников

ВОЗ испытывает трудности с финансированием зарплат сотрудников Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввиду сокращения финансирования со стороны США не хватает средств, чтобы выплатить сотрудникам 25% зарплат в предстоящие два года.
Другие страны
2 мая 2025 г. 03:39
ВОЗ испытывает трудности с финансированием зарплат сотрудников

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввиду сокращения финансирования со стороны США не хватает средств, чтобы выплатить сотрудникам 25% зарплат в предстоящие два года.

Как передает Report, об этом сообщил помощник генерального директора ВОЗ по вопросам административно-финансового обеспечения Рауль Томас на пресс-конференции в штаб-квартире организации.

По его словам, по целому ряду причин спрогнозировать точное число сотрудников, которых организации придется сократить, очень сложно.

"Мы точно знаем, что, согласно нашим финансовым расчетам, 25% бюджета на заработные платы на следующий двухгодичный период не закрыто", - сказал Томас.

Напомним, что президент Дональд Трамп 21 января подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ, обосновав решение непропорционально высокими взносами по сравнению с другими странами. 3 февраля Вашингтон фактически приостановил деятельность Агентства по международному развитию (USAID), которое выделяло значительный объем средств на финансирование международных организаций. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ÜST-nin işçilərinin maaşlarını ödəmək üçün vəsaiti çatışmır

Другие новости из категории

Reuters: ООН готовит масштабную реформу из-за сокращения финансирования
Reuters: ООН готовит масштабную реформу из-за сокращения финансирования
2 мая 2025 г. 04:42
Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением
Вэнс назвал назначение Уолтца постпредом при ООН повышением
2 мая 2025 г. 02:47
В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США
В Украине назвали сроки начала работы инвестфонда, предусмотренного в сделке по недрам с США
2 мая 2025 г. 02:21
В тяжелом ДТП на северо-западе Пакистана погибли восемь человек
В тяжелом ДТП на северо-западе Пакистана погибли восемь человек
2 мая 2025 г. 01:48
Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева
Вашингтон отказывается от роли посредника в переговорах Москвы и Киева
2 мая 2025 г. 00:24
Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины
Госдеп: Сделка по полезным ископаемым укрепит нацбезопасность Украины
1 мая 2025 г. 23:50
Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии
Начальник генштаба: Пакистан даст решительный ответ на любую авантюру Индии
1 мая 2025 г. 23:33
Вучич: Сербия останется на пути вступления в Евросоюз
Вучич: Сербия останется на пути вступления в Евросоюз
1 мая 2025 г. 23:21
Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ
Европейские страны готовят новый пакет санкций против РФ
1 мая 2025 г. 23:05
Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН
Трамп выдвигает Уолтца на должность постпреда США при ООН
1 мая 2025 г. 22:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi