О нас

ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали заявления о ситуации в секторе Газа

ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали заявления о ситуации в секторе Газа Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа люди погибают в ожидании медицинской помощи.
Другие страны
18 октября 2023 г. 12:17
ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали заявления о ситуации в секторе Газа
Тедрос Адханом Гебрейсус

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа люди погибают в ожидании медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом глава организации написал на своей странице в социальной сети "X".

"Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду, пока мы ждем медицинской помощи, мы теряем жизни. Четыре дня поставки ВОЗ застряли на границе. Необходимо немедленно начать доставку жизненно необходимых предметов и прекратить насилие со всех сторон", - написал он.

В свою очередь, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, заявила, что с момента эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погибли сотни детей.

Представитель детского фонда подчеркнула, что каждый ребенок в мире заслуживает мира.

По ее словам, за 11 дней пострадали тысячи детей, а более 300 тысяч вынужденно покинули свои дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке WHO, UNICEF comment on situation in Gaza 
Версия на азербайджанском языке ÜST və UNİCEF Qəzzadakı durumla bağlı çağırış edib

Самое читаемое

Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
Начальник управления: Судебно-правовая система Азербайджана соответствует европейским стандартам
13 октября 2023 г. 18:10
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
14 октября 2023 г. 04:48
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
Аграрный сектор Азербайджана вырос на 3%
11 октября 2023 г. 17:41
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
Азербайджанские шахматисты примут участие в первенстве мира в Египте
12 октября 2023 г. 13:50
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
В Армении растет число случаев заболевания COVID-19, выявлен новый штамм
13 октября 2023 г. 09:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi