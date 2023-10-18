ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали заявления о ситуации в секторе Газа

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа люди погибают в ожидании медицинской помощи.

Генеральный секретарь ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в секторе Газа люди погибают в ожидании медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом глава организации написал на своей странице в социальной сети "X".

"Ситуация в Газе выходит из-под контроля. Каждую секунду, пока мы ждем медицинской помощи, мы теряем жизни. Четыре дня поставки ВОЗ застряли на границе. Необходимо немедленно начать доставку жизненно необходимых предметов и прекратить насилие со всех сторон", - написал он.

В свою очередь, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, заявила, что с момента эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС погибли сотни детей.

Представитель детского фонда подчеркнула, что каждый ребенок в мире заслуживает мира.

По ее словам, за 11 дней пострадали тысячи детей, а более 300 тысяч вынужденно покинули свои дома.