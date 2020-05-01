ВОЗ: Глобальный режим ЧС в связи с коронавирусом остается в силе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оставила в силе режим глобальной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса.

Как передает Report, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Пандемия остается чрезвычайной ситуацией для общественного здравоохранения", - отметил он по итогам заседания комитета ВОЗ по ЧС, состоявшегося в режиме телеконференции 30 апреля.

Гебрейесус добавил, что следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации с связи с коронавирусом будет созвано в течение 90 дней.