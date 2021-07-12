ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генерал

Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла", - заявил он.