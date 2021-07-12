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ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд

ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генерал
Другие страны
12 июля 2021 г. 19:00
ВОЗ фиксирует рост заболеваемости COVID-19 в мире четвертую неделю подряд
Тедрос Аданом Гебрейесус

Рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается четвертую неделю подряд. На минувшей неделе выросла также смертность, которая до этого снижалась 10 недель подряд. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ кроме одного. После 10 недель снижения смертность также выросла", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке ÜST dörd həftədir COVID-19-a yoluxma sayında artım qeydə alır
Версия на английском языке WHO records growth in global cases numbers for fourth week in row

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