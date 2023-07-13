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ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ предупредили об опасности птичьего гриппа для людей

ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ предупредили об опасности птичьего гриппа для людей Недавние вспышки птичьего гриппа представляют риск не только для птиц, но и для людей.
Другие страны
13 июля 2023 г. 03:56
ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ предупредили об опасности птичьего гриппа для людей

Недавние вспышки птичьего гриппа представляют риск не только для птиц, но и для людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предупредили в совместном пресс-релизе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН и Всемирная организация по охране здоровья животных (ВОЗЖ).

Вспышки птичьего гриппа вызвали опустошение в популяциях животных, включая домашнюю птицу, диких птиц и некоторых млекопитающих, и нанесли ущерб фермерам и торговле пищевыми продуктами.

"Хотя эти вспышки в значительной степени затрагивают животных, они представляют постоянный риск для людей", - говорится в сообщении.

ВОЗ, ФАО и ВОЗЖ обратили внимание на рост числа выявленных случаев заражения млекопитающих, которые "биологически ближе к человеку, чем птицы", и это "вызывает опасения, что вирус может легче адаптироваться для заражения людей". Некоторые млекопитающие могут выступать в качестве своего рода "сосудов для смешивания вирусов гриппа, что приводит к появлению новых вирусов, которые могут быть более вредоносными для животных и людей".

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