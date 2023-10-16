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ВОЗ: Эвакуация пациентов в Газе приведет к гуманитарной трагедии

ВОЗ: Эвакуация пациентов в Газе приведет к гуманитарной трагедии Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения в секторе Газа приведет к гуманитарной трагедии.
Другие страны
16 октября 2023 г. 20:21
ВОЗ: Эвакуация пациентов в Газе приведет к гуманитарной трагедии

Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения в секторе Газа приведет к гуманитарной трагедии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Обращенный к 1,1 млн человек призыв переместиться с севера на юг Газы в столь короткий промежуток времени приведет к гуманитарной трагедии. Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения еще больше ухудшит гуманитарную ситуацию и положение в сфере общественного здравоохранения", - сказал он.

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