ВОЗ: Эвакуация пациентов в Газе приведет к гуманитарной трагедии

Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения в секторе Газа приведет к гуманитарной трагедии.

Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения в секторе Газа приведет к гуманитарной трагедии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Обращенный к 1,1 млн человек призыв переместиться с севера на юг Газы в столь короткий промежуток времени приведет к гуманитарной трагедии. Принудительная эвакуация пациентов и работников здравоохранения еще больше ухудшит гуманитарную ситуацию и положение в сфере общественного здравоохранения", - сказал он.