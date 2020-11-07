ВОЗ: еще в пяти странах выявлено заражение норок коронавирусом

Коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако "имеются также примеры передачи между людьми и животными"

Инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано помимо Дании еще в пяти странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"На настоящий момент шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США, сообщили во Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE) о наличии вируса SARS-CoV-2 у норок на фермах", - говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

Отмечается, что коронавирус в основном передается между людьми при близком контакте, однако "имеются также примеры передачи между людьми и животными". Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров. По данным ВОЗ, норки "заражаются от инфицированных коронавирусом людей". "Норки могут служить резервуаром для SARS-CoV-2, передавая вирус друг другу, и представляя риск в том, что касается передачи вируса от норок человеку. Люди могут затем передавать вирус внутри человеческой популяции. Может происходить также передача от человека норкам", - пояснили в ВОЗ.

В Дании с июня 2020 года было обнаружено 214 случаев передачи коронавируса от норок людям. Датское правительство приняло в среду решение об уничтожении всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса