ВОЗ: Эпидемию Эболы в Либерии удалось побороть

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Эпидемию болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в Либерии удалось побороть. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала сегодня эту страну "свободной от вируса Эбола", передает Report со ссылкой на BBC.

Таким образом организация подтвердила информацию Международной организации "Врачи без границ", что в Либерии в течение последних 42 дней (с 27 марта) не было зафиксировано новых случаев заражения этим заболеванием. В сентябре прошлого года в этой африканской стране еженедельно примерно у 400 человек обнаруживали этот вирус.

Эбола, распространившаяся в странах Африки, унесла жизни более 11 тыс. человек. Случаи заражения до сих пор фиксируются в Сьерра-Леоне и Гвинее.