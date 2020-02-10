ВОЗ: Эпидемия коронавируса не достигла своего пика

Эпидемия нового типа коронавируса еще не достигла своего пика.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

"Лучший признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных – ред.) достигают пика, а затем снижаются, даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил Г.Галеа.

По его словам, на данном этапе пока невозможно сделать вывод, что сдерживание распространения вируса в китайских Ухане и близлежащих городах "сработало".

В то же время Г.Галеа отметил, что на прошлой неделе в течение нескольких дней наблюдался спад числа новых зараженных и предполагаемых случаев заболевания в провинции Хубэй и ее столице Ухане. Это, по его словам, может позволить "вздохнуть с облегчением".

"Мы ради видеть, что цифры идут вниз, а не возрастают", - добавил представитель ВОЗ.