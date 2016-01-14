ВОЗ: Эпидемия Эболы в Западной Африке остановлена

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Распространение Эболы в Либерии завершилось, эпидемия смертельного вируса в Западной Африке остановлена, однако необходимо продолжать наблюдение. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве директор отдела управления возникающими рисками Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рик Бреннан.

Власти Либерии в сентябре официально объявили страну свободной от лихорадки. Однако в ноябре было зафиксировано три новых случая заражения вирусом.

Вспышка лихорадки Эбола была зафиксирована в феврале 2014 года в Гвинее, затем вирус распространился на соседние Сьерра-Леоне и Либерию. Всего с начала эпидемии в трех этих странах от болезни скончались более 11 тыс. человек, еще более 28 тыс. - заразились опасным вирусом.