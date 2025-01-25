О нас

ВОЗ доставил 70 тыс. литров топлива для обеспечения энергией медучреждений Газы

ВОЗ доставил 70 тыс. литров топлива для обеспечения энергией медучреждений Газы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила 70 тыс. литров топлива в Газу, чтобы обеспечить работу медицинских учреждений.
Другие страны
25 января 2025 г. 09:09
ВОЗ доставил 70 тыс. литров топлива для обеспечения энергией медучреждений Газы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила 70 тыс. литров топлива в Газу, чтобы обеспечить работу медицинских учреждений.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Отмечается, что топливо должно обеспечить работу 20 больниц, а также машин скорой помощи.

В Египет также направляется самолет с медикаментами, которые обеспечат 95 тыс. жителей Газы в течение трех месяцев. За этим грузом последуют еще два самолета с припасами.

"Ситуация в секторе Газа остается напряженной, но наши команды продолжают оказывать помощь, чтобы удовлетворить основные жизненные потребности населения и восстановить систему здравоохранения в кратчайшие сроки", - сказал Гебрейесус.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST Qəzza tibb müəssisələrinin enerji təchizatı üçün 70 min litr yanacaq çatdırıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с канцлером Германии
21 января 2025 г. 19:50
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi