ВОЗ доставил 70 тыс. литров топлива для обеспечения энергией медучреждений Газы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила 70 тыс. литров топлива в Газу, чтобы обеспечить работу медицинских учреждений.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) доставила 70 тыс. литров топлива в Газу, чтобы обеспечить работу медицинских учреждений.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Отмечается, что топливо должно обеспечить работу 20 больниц, а также машин скорой помощи.

В Египет также направляется самолет с медикаментами, которые обеспечат 95 тыс. жителей Газы в течение трех месяцев. За этим грузом последуют еще два самолета с припасами.

"Ситуация в секторе Газа остается напряженной, но наши команды продолжают оказывать помощь, чтобы удовлетворить основные жизненные потребности населения и восстановить систему здравоохранения в кратчайшие сроки", - сказал Гебрейесус.