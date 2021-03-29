ВОЗ допускает, что коронавирус появился не в Китае

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в готовящемся к публикации докладе не исключат возможность того, что источник распространения нового коронавируса мог быть за пределами Китая

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в готовящемся к публикации докладе не исключат возможность того, что источник распространения нового коронавируса мог быть за пределами Китая.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal , журналисты издания ознакомились с докладом, подготовленным экспертами, занимавшимися в январе - феврале в Китае выяснением обстоятельств происхождения коронавируса. Документ еще не был опубликован. Как отмечается в материале, специалисты не дают окончательного ответа на вопрос о том, "когда, где и как вирус начал распространяться".

"В докладе допускается возможность того, что вирус появился за пределами Китая, а потом проник в страну. Эту гипотезу выдвигали китайские власти, против нее выступали США и правительства других западных государств", - говорится в материале. В нем отмечается, что эксперты ВОЗ также рекомендуют "более тщательно изучить данные больниц в Китае и образцы крови, полученные до декабря 2019 года". Кроме того, специалисты считают, что нужно провести проверки на китайских фермах, где выращивают животных. Предполагается, что это может помочь выяснить, как вирус передался человеку.