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ВОЗ: Для борьбы с COVID-19 в 2021 году требуется финансирование в 1,96 млрд долларов

ВОЗ: Для борьбы с COVID-19 в 2021 году требуется финансирование в 1,96 млрд долларов Разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) стратегический план борьбы с пандемией в 2021 году требует финансирования в 1,96 млрд долларов США, из которых 1,2 млрд долларов США предназначены для работы в рамках международного партнерства AC
Другие страны
18 февраля 2021 г. 20:05
ВОЗ: Для борьбы с COVID-19 в 2021 году требуется финансирование в 1,96 млрд долларов

Разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) стратегический план борьбы с пандемией в 2021 году требует финансирования в 1,96 млрд долларов США, из которых 1,2 млрд долларов США предназначены для работы в рамках международного партнерства ACT-Accelerator, ставящего целью расширение доступа к средствам диагностики и лечения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сообщил, что новый план направлен на решение шести задач. Это, в частности, снижение заболеваемости и смертности, защита уязвимых слоев населения и "ускорение доступа к новым инструментам [борьбы с коронавирусом], включая вакцины, средства диагностики и терапии". "Финансовые потребности для решения этих задач составляют 1,96 млрд долларов США, включая 1,2 млрд долларов США на нужды компонента ВОЗ в ACT-Accelerator", - сказал Гебрейесус. При этом 643 млн долларов США, пояснил он, "пойдут на поддержку нуждающихся в гуманитарной помощи людей, находящихся в уязвимой ситуации и живущих в условиях конфликтов".

Гендиректор сообщил, что "мир становится все ближе к выполнению обещания, касающегося равного доступа к вакцинам" против коронавируса. Он информировал, что в пятницу, 19 февраля, ВОЗ выступит с заявлением по проблеме равного доступа.

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