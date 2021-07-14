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ВОЗ: "Дельта" штамм коронавируса станет доминирующим в мире

ВОЗ: "Дельта" штамм коронавируса станет доминирующим в мире Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро станет доминирующим в мире. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в женевской штаб-квартире ВОЗ.
Другие страны
14 июля 2021 г. 16:47
ВОЗ: Дельта штамм коронавируса станет доминирующим в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта", отличающийся высокой заразностью, скоро станет доминирующим в мире. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили в женевской штаб-квартире ВОЗ.

"Дельта" крайне заразен, и ВОЗ ожидает, что скоро он станет доминирующим штаммом коронавируса, циркулирующим в мире", - подчеркнули в организации.

Согласно опубликованному сегодня эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, дельта-штамм выявлен в 111 странах и территориях, и с 6 июля их число выросло на семь. Сейчас он циркулирует в Индии, где его впервые обнаружили в октябре 2020 года, а также, в частности, в России, Великобритании, Испании, Турции, Таиланде, Израиле, Бразилии и США.

В то же время у ВОЗ нет данных о присутствии этого штамма в Исландии, Египте, Черногории, на Кубе и в целом ряде других государств и территорий, всего их сейчас 85.

Отвечая на вопрос о том, какие меры необходимы, чтобы предотвратить проникновение дельта-штамма в страну, в ВОЗ пояснили: "Все вирусы, включая SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, со временем меняются. Ожидается появление новых вариантов этого вируса. Тем не менее широкая передача COVID-19 дает вирусу больше шансов измениться". В этой связи в организации считают, что исключительно важное значение для уменьшения возможностей для мутации имеет "сокращение передачи [инфекции] путем применения проверенных методов и мер контроля за болезнью".

Кроме того, следует избегать попадания вируса в популяции животных.

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Версия на английском языке Delta variant soon to be dominant COVID-19 strain, says WHO chief

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