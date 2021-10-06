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ВОЗ: Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран

ВОЗ: Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма". Как передает Report со ссы
Другие страны
6 октября 2021 г. 09:22
ВОЗ: Дельта-штамм коронавируса расширил свою географию до 192 стран

Отличающийся высокой заразностью штамм коронавируса "дельта" за последнюю неделю увеличил свою географию до 192 стран и территорий. Пополнился перечень стран и территорий, в которых присутствуют штаммы "альфа", "бета" и "гамма". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". "Поскольку деятельность по выявлению вариантов вируса SARS-CoV-2 активизируется на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран, областей и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Штамм "дельта" известен специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии.

В свою очередь штамм "альфа", впервые выявленный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 195 странах и территориях (на две больше, чем неделей раньше). Вариант "бета", который в августе прошлого года был обнаружен в ЮАР, циркулирует теперь в 145 государствах, их число увеличилось за неделю на три. Штамм "гамма", выявленный в сентябре в Бразилии, присутствует в 99 странах (на три больше).

По данным ВОЗ на 5 октября, в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 235 175 106 человек, число летальных исходов достигло 4 806 841.

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Версия на английском языке WHO: Delta strain of coronavirus expands geography to 192 countries

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