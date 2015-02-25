ВОЗ: число жертв вируса Эбола в Западной Африке превысило 9,5 тыс. человек

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, с 20 февраля увеличилось на 147 человек, число заболевших - на 323 человека, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли 9589 человек, 23 694 заразились.

В Либерии число жертв достигло 4037 человек, количество инфицированных - 9238. В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3461, но заразившихся больше, чем в какой-либо другой стране - 11 301 человек. В Гвинее существенно меньше, чем в этих двух государствах, и инфицированных, и умерших - 3155 и 2091, соответственно.