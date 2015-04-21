ВОЗ: Число жертв конфликта в Йемене возросло до 944 человек, 3487 ранены

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В результате вооруженного конфликта в Йемене с 19 марта по 17 апреля 944 человека погибли и 3487 получили ранения. Как отмечает Report, об этом ТАСС сообщила во вторник официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Рана Сидани.

Она пояснила, что данные получены из медицинских учреждений в Йемене. "Эти цифры не включают всех погибших и раненых, - отметила Сидани. - Не учтены, в частности, раненые, которые проходили лечение дома и не обращались в больницы. Не учтены также люди, о гибели которых родственники не информировали органы здравоохранения". "Реальная цифра погибших и раненых в Йемене значительно выше", - заключила официальный представитель ВОЗ.

В статистику медицинских учреждений, по словам Сидани, включены умершие и раненые как из числа гражданских лиц, так и из числа военнослужащих.