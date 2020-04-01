ВОЗ: Число зараженных COVID-19 в мире превысило 750 тысяч

Количество зафиксированных случаев заболевания новым типом коронавируса в мире достигло 750 890, за все время скончались 36 405 человек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки заразились 57 610 человек, умерли 3 301.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 423 946 (56,4%). За последние сутки количество заболевших здесь увеличилось на 31 131 человека.

Меньше всего заболевших по-прежнему наблюдается в Африке. Здесь за последние сутки зафиксировано 300 новых случаев заболевания, общее число заражений составляет 3 786 (0,5%).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.