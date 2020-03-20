ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тысяч

Количество заразившихся коронавирусом нового типа по всему миру достигло 209 839. Как передает Report, об этом свидетельствует отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, жертвами болезни стали уже более 8,7 тыс. человек.

Как сообщает ВОЗ, за последние сутки в мире было обнаружено 16 556 новых случаев заражения. При этом 58 из них выявлено в Китае.

Cогласно сведениям организации, за сутки от коронавируса умерли 828 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.