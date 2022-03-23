ВОЗ: Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 7% за неделю

Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 32 тыс. умерли.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Число выявленных случаев инфицирования выросло на 7% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 23%.
Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 увеличивается вторую неделю подряд: рост с 14 по 20 марта составил 7%". В то же время смертность снижается. За минувшие семь дней было зарегистрировано на 23% меньше летальных исходов, чем на предшествующей неделе. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 12 384 300 человек. Зарегистрировано 32 959 летальных исходов.