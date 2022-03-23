ВОЗ: Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 7% за неделю

Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 32 тыс. умерли.

Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 32 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число выявленных случаев инфицирования выросло на 7% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 23%.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 увеличивается вторую неделю подряд: рост с 14 по 20 марта составил 7%". В то же время смертность снижается. За минувшие семь дней было зарегистрировано на 23% меньше летальных исходов, чем на предшествующей неделе. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 12 384 300 человек. Зарегистрировано 32 959 летальных исходов.