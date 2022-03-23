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ВОЗ: Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 7% за неделю

ВОЗ: Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 7% за неделю Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 32 тыс. умерли.
Другие страны
23 марта 2022 г. 10:06
ВОЗ: Число выявленных случаев заражения COVID-19 выросло на 7% за неделю

Более 12 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю, более 32 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число выявленных случаев инфицирования выросло на 7% по сравнению с предшествующими семью днями, а число летальных исходов сократилось на 23%.

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после существенного снижения, наблюдавшегося с конца января, число новых случаев COVID-19 увеличивается вторую неделю подряд: рост с 14 по 20 марта составил 7%". В то же время смертность снижается. За минувшие семь дней было зарегистрировано на 23% меньше летальных исходов, чем на предшествующей неделе. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 12 384 300 человек. Зарегистрировано 32 959 летальных исходов.

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Версия на английском языке WHO: Number of new coronavirus cases up 7% in one week

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