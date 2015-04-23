ВОЗ: Число погибших в Йемене за месяц составило 1080 человек

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Количество погибших за месяц - с начала эскалации конфликта в Йемене - составило 1080 человек, 4352 человека ранено. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения, распространенном в четверг.

Данные ВОЗ приводятся за период с 19 марта по 20 апреля. Общее количество погибших и раненых в Йемене за этот период составило 5 тысяч 432 человека. Самые большие потери приходятся на провинцию Эйден в южной части Йемена - 1237 человек ранено и 191 погибло, а также на Сану, где погибло 209 и ранено 934 человека.