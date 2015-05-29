​ВОЗ: Число погибших в Йемене с 19 марта составило 1976 человек

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате обострения конфликта в Йемене, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за период с 19 марта по 24 мая составило 1976 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Количество жертв в Йемене за период с 19 марта по 24 мая, по нашим данным, составило: погибших — 1976 человек, раненых 8034 человека, в том числе 112 погибших и 242 раненых ребенка", — заявил он.