ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен в 43 странах Европы

Необходимо остановить распространение вируса за счет вакцинации населения

"Британский" штамм (B.1.1.7) коронавирусной инфекции выявили в 43 странах Европы, "южноафриканский" (B.1.351) вариант — в 26, "бразильский" (P1) — в 15. Как передает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

По его словам, необходимо остановить распространение вируса за счет вакцинации населения. Он добавил, что этот метод показал свою действенность, — число госпитализаций и летальных исходов в большинстве групп риска прилично сокращается.

При этом Клюге отметил, что для вакцинации потребуется время.

"В связи с высокими показателями коэффициента распространения и быстрым распространением новых вариантов коронавируса по региону необходимо улучшить тестирование, изоляцию случаев и отслеживание контактов", — сказал представитель ВОЗ.