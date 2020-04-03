ВОЗ: Более миллиона человек заразились коронавирусом

Количество зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1 миллион человек, свыше 50 тысяч скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ сообщили о свыше 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, в том числе свыше 50 тысячи смертей. Но мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии", - сказал он.