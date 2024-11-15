О нас

ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года

ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года Более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов погибли и 5 тыс. получили ранения за последние шесть лет вследствие вооруженных атак на учреждения здравоохранения. Всего в мире было зарегистрировано с 2018 года более 7,4 тыс. таких нападений.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 03:19
ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года

Более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов погибли и 5 тыс. получили ранения за последние шесть лет вследствие вооруженных атак на учреждения здравоохранения. Всего в мире было зарегистрировано с 2018 года более 7,4 тыс. таких нападений.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании по теме "Охрана здоровья в условиях вооруженных конфликтов".

"С 2018 года, когда мы начали мониторинг нападений на медицинские учреждения, ВОЗ подтвердила более 7,4 тыс. нападений в 21 стране или территории, в результате которых погибли более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов и 5 тыс. получили ранения", - отметил гендиректор.

По его словам, з за последние три года "количество, масштабы и серьезность нападений на объекты и персонал здравоохранения заметно выросли". В 2024 году, "помимо случаев в Афганистане, Газе и Гаити, ВОЗ подтвердила 1,1 тыс. таких нападений в Ливане, Мьянме, Судане, на Украине и в других странах".

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество "со всей ясностью заявить", что атаки на медучреждения представляют собой нарушение права людей на здоровье, норм международного права и что эти нападения "могут быть приравнены к военным преступлениям или преступлениям против человечности". Лучший способ остановить подобные атаки - прекратить конфликты, резюмировал Гебрейесус.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
Экоактивисты потребовали ускорить энергопереход и справедливое климатическое финансирование
14 ноября 2024 г. 14:51
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
Ромина Хуршид Алам: Пакистан борется за достижение климатической справедливости
14 ноября 2024 г. 11:49
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
Юссеф Нассеф: COP29 стал редким случаем в климатическом процессе, когда решения принимаются в первый день
13 ноября 2024 г. 16:51
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
Пленкович: Хорватия заинтересована в проекте зеленого энергетического коридора
13 ноября 2024 г. 13:04
Румен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
ВидеоРумен Радев: Верю, что с такими мероприятиями сможем продвинуться в климатической повестке
13 ноября 2024 г. 12:48
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
Садыр Жапаров: COP29 организована на высшем уровне
13 ноября 2024 г. 11:19
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
Премьер-министр Антигуа и Барбуды: Глобальный Север должен компенсировать нам ущерб - Эксклюзив
13 ноября 2024 г. 10:41
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
Петер Пеллегрини: Словакия высоко ценит роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности
12 ноября 2024 г. 17:23
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
Боб Дадли: Контроль за выполнением обязательств по хартии декарбонизации очень важен
11 ноября 2024 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi