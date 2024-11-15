ВОЗ: Более 7,4 тыс. атак на медучреждения зарегистрировали в мире с 2018 года

Более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов погибли и 5 тыс. получили ранения за последние шесть лет вследствие вооруженных атак на учреждения здравоохранения. Всего в мире было зарегистрировано с 2018 года более 7,4 тыс. таких нападений.

Более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов погибли и 5 тыс. получили ранения за последние шесть лет вследствие вооруженных атак на учреждения здравоохранения. Всего в мире было зарегистрировано с 2018 года более 7,4 тыс. таких нападений.

Как передает Report , об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании по теме "Охрана здоровья в условиях вооруженных конфликтов".

"С 2018 года, когда мы начали мониторинг нападений на медицинские учреждения, ВОЗ подтвердила более 7,4 тыс. нападений в 21 стране или территории, в результате которых погибли более 2,4 тыс. медицинских работников и пациентов и 5 тыс. получили ранения", - отметил гендиректор.

По его словам, з за последние три года "количество, масштабы и серьезность нападений на объекты и персонал здравоохранения заметно выросли". В 2024 году, "помимо случаев в Афганистане, Газе и Гаити, ВОЗ подтвердила 1,1 тыс. таких нападений в Ливане, Мьянме, Судане, на Украине и в других странах".

Глава ВОЗ призвал мировое сообщество "со всей ясностью заявить", что атаки на медучреждения представляют собой нарушение права людей на здоровье, норм международного права и что эти нападения "могут быть приравнены к военным преступлениям или преступлениям против человечности". Лучший способ остановить подобные атаки - прекратить конфликты, резюмировал Гебрейесус.