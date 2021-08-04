ВОЗ: Более 4 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю

Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 64 тыс. умерли.

Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю и более 64 тыс. умерли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Число новых случаев инфицирования за семь дней на 3% превысило показатели предшествующей недели, а смертность сократилась на 8%.

"Число новых случаев заражения растет в течение более месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 млн", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Подчеркивается, что "поступили сообщения о более 64 тыс. умерших". Согласно приведенным в бюллетене данным, рост числа заражений составил 3%, тогда как количество летальных исходов уменьшилось на 8%.

С 26 июля по 1 августа в мире были выявлены 4 033 836 заразившихся и зафиксировано 64 216 случаев смерти. По состоянию на 1 августа всего насчитывалось 197 788 117 случаев инфицирования. С начала пандемии умерли 4 219 578 человек.

Заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Вместе с тем ее снижение зарегистрировано в Европе (на 9%), в Северной и Южной Америке (на 3%), а также в Африке (на 1%). Смертность значительно увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 48%) и Восточном Средиземноморье (на 31%). Существенное снижение количества летальных исходов отмечено при этом в Северной и Южной Америке (на 29%).

В Европе за семь дней заразились свыше 1 млн человек и умерли более 8 тыс. заболевших. В Северной и Южной Америке зафиксировано свыше 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 20 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили свыше 840 тыс. заразившихся, умерли более 22 тыс. человек. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (543 420). Далее следуют Индия (283 923), Индонезия (273 891), Бразилия (247 830) и Иран (206 722).