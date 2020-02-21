"Восточный Давос" отменен из-за коронавируса

Власти Китая из-за вспышки коронавирусной инфекции решили отложить проведение Азиатского экономического форума (АЭФ) в Боао, который был запланирован на 24-27 марта на южном острове Хайнань, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Форум в Боао называют "Восточным Давосом" - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене.

Оргкомитет АЭФ пока не комментирует отмену мероприятия и не называет возможные сроки его проведения.