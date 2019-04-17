Восстановление собора Парижской Богоматери может занять до 10-15 лет

Восстановить пострадавший от сильного пожара собор Парижской Богоматери можно за 10-15 лет.

Как передаёт западное бюро Report, об этом заявил журналистам Фредерик Летоффе - руководитель французской федерации GMH, объединяющей строительные компании, занимающиеся реставрацией старинных зданий.

В то же время строительный эксперт подверг критике мнение, высказанное бывшим министром культуры Франции Джаком Лангом, который считает, что работы по восстановлению Нотр-Дама следует "провести в сжатые сроки" и что их возможно осуществить за три года.

"Перед тем как приступить к работам, нужно будет обеспечить безопасность на объекте, а это потребует кропотливой работы", - подчеркнул специалист. В частности, он рассказал, что строителям предстоит установить временную конструкцию, которая будет защищать собор, крыша которого сгорела, от дождя.

Летоффе обратил внимание на то, что на такой реставрации будут задействованы специалисты в различных сферах. Причем плотникам, которым предстоит восстанавливать сгоревшие стропила крыши, предстоит работать в последнюю очередь, когда будет завершён ремонт стен.

Напомним, что 15 апреля в соборе Парижской Богоматери в Париже вспыхнул пожар. Обрушился шпиль храма, а за ним - и вся крыша. Пожарным удалось спасти две башни собора. Прокуратура Франции начала расследование пожара. По данным СМИ, причиной возгорания могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше Нотр-Дама.