Министр культуры Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет

Реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет.

Такое мнение в субботу в эфире радиостанции Europe1 высказал министр культуры Франции Франк Риестер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Не нужно путать скорость со спешкой, - сказал он. - Президент [Франции Эмманюэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу. Однако очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены".

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, "однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться".

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.