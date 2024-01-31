Восстание по-американски: Техас и проблемы суверенитета

Столкновение интересов между Техасом и Федеральным правительством США превращается в настоящий конфликт, который оставляет после себя волнение и ожесточенные дискуссии.

Противоречия между штатом Техас и Федеральным правительством США превращается в настоящий конфликт и становится предметом ожесточенных дискуссий в американском обществе.

Как передает Report, ситуация накалилась 11 января, когда Национальная гвардия Техаса установила контроль над участком государственной границы с Мексикой в городе Игл‑Пасс.

В 2021 году вашингтонская администрация решила смягчить миграционное законодательство, в ответ на что губернатор Техаса Грэг Эббот объявил о начале операции "Одинокая звезда" (как известно, каждая звезда на флаге США означает штат страны). В рамках этой операции власти Техаса вывезли за пределы штата в соседние более 102 тыс. незаконных мигрантов.

Кроме того, ситуация с мигрантами на южной границе стало "яблоком раздора" между демократами и республиканцами в ходе обсуждения годового бюджета в конгрессе.

Обстановка накалилась дальше после того, как губернатор Техаса поручил продолжить растягивать колючую проволоку на мексиканской границе, несмотря на предписание Верховного суда, который разрешил федеральным пограничникам убрать эти заграждения.

На данный момент многие задаются вопросом, как же может решиться данная проблема, а ряд американских и международных СМИ, вновь стали говорить о возможности отделения Техаса от США.

Профессор Южного методистского университета (Даллас, Техас) Кэл Джиллсон заявил Report, что не видит возможности для Техаса стать независимым самостоятельным государством.

"Техасом руководят глупые и даже безрассудные люди, но все же не настолько глупые. Конституция США не допускает выхода штатов. Верховный суд США решил этот вопрос вскоре после Гражданской войны в США в 1860-х годах в деле под названием "Техас против Уайта" (1869). Наиболее вероятным результатом нынешнего спора станет продолжение пререканий в судах, при этом федеральное правительство выиграет большинство решений, а Техас продолжит подавать апелляции и сопротивляться", - сказал он.

Однако есть и те, кто считает, что экономические факторы, такие как добыча нефти, газа и других природных ресурсов, позволили Техасу создать сильную экономику и хорошую самостоятельную экономическую базу. Поэтому здесь считают, что федеральные налоги и регулирование ограничивают экономическую свободу и выступают за выход из состава США. В Техасе широко распространена идея "исключительного права", подразумевающего особую роль штата в составе США, многие жители поддерживают идею большей автономии и даже суверенитета для своего штата.

Каким образом ситуация в Техасе связана с предвыборной кампанией в США? Демократы стремятся увеличить количество приезжающих из Центральной и Южной Америки граждан, получающих гражданство и участвующих в будущих выборах в поддержку их кандидатов, в то время как республиканцы выражают недовольство текущей ситуацией и прилагают усилия для прекращения неуправляемого притока нелегальных мигрантов или по меньшей мере его ограничения.

По мнению научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Льва Сокольщика, администрация Байдена открыто констатирует наличие гуманитарного кризиса на своей южной границе. Демократическая партия зачастую выступает с проиммигрантских позиций, потому что иммигранты - ее будущая электоральная база.

"Все меры Байдена, по сути, - перекладывание ответственности на правительства латиноамериканских стран, но они не возымели успеха. Последний месяц мы фактически видим, что администрация Байдена расписывается в неспособности регулировать миграционные потоки и разрешить кризис. С другой стороны, это может помочь демократам привлечь новых избирателей на свою сторону", - считает он.