Восемь стран Европы выступили против планов Израиля по оккупации сектора Газа

Министры иностранных дел Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении и Испании осудили недавнее заявление правительства Израиля об установлении военного контроля над сектором Газа.

Как передает Report, соответствующее заявление глав внешнеполитических ведомств опубликовано на сайте МИД Норвегии.

В нем подчеркивается, что решение Израиля усугубит гуманитарный кризис и поставит под угрозу жизни оставшихся в Газе израильских заложников. Операция также приведет к "неприемлемо высокому числу жертв" и принудительному перемещению почти миллиона мирных палестинцев, заявили министры.

"Усиление военного наступления и оккупация сектора Газа представляют собой серьезное препятствие на пути к реализации решения о двух государствах, которое является единственным путем к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру", – говорится в заявлении.

Европейские министры убеждены, что сектор Газа должен быть "неотъемлемой частью Государства Палестина, наряду с Западным берегом, включая Восточный Иерусалим", а признание Палестины и Израиля является лучшей гарантией безопасности для обеих сторон и обеспечит стабильность в регионе. Кроме того, необходимо немедленно заключить соглашение о прекращении огня и окончательно завершить боевые действия и освободить захваченных группировкой ХАМАС заложников. Страны также призвали обеспечить быстрый и масштабный ввоз гуманитарной помощи. При этом подчеркивается, что ХАМАС не может играть никакой роли в будущем управлении или обеспечении безопасности в секторе Газа и должен быть разоружен.