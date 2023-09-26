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Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании

Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании Король Иордании Абдалла II одобрил перестановки в правительстве, возглавляемом премьер-министром Бишером аль-Хасауной.
Другие страны
26 сентября 2023 г. 19:10
Восемь новых членов кабмина принесли присягу королю Иордании

Король Иордании Абдалла II одобрил перестановки в правительстве, возглавляемом премьер-министром Бишером аль-Хасауной.

Как передает Report со ссылкой на агентство Petra, в состав кабинета вошли восемь новых чиновников, которые во вторник принесли присягу иорданскому монарху.

На пост министра общественных работ и жилищного строительства назначен Хамди Тауфик Абу ас-Самен. Министром промышленности, торговли и продовольствия стал Юсеф аш-Шемали, министром транспорта - Висам ат-Тахтамуни, министром водных ресурсов и ирригации - Раед Абу ас-Сауд, министром коммуникаций - Муханнад аль-Мубейдин.

Министерство по политическому развитию и связям с парламентом возглавила Хадиса Джамаль аль-Хрейша, которая сменила на этом посту Ваджиха Азейзу, получившего после перестановок портфель госминистра. В состав кабинета также вошла шестая по счету женщина Надия ар-Равабда, которая назначена министром труда.

Как отмечает агентство, все ключевые посты в правительстве сохранили за собой прежние министры. Так, вице-премьером, министром иностранных дел и по делам экспатриантов остался Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади, а главой МВД королевства - Мазен Фарайя. Оборонным ведомством по-прежнему руководит сам премьер.

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