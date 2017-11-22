Восемь из находившихся на борту потерпевшего крушение самолета ВВС США спасены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Причиной крушения американского палубного транспортного самолета C-2 у японского острова Окинава могла стать поломка двигателя.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

По его словам, восемь из 11 человек, находившихся на борту, спасены.

Силы самообороны Японии участвуют в поисковой операции, добавил министр.

Отметим, что самолет направлялся на атомный авианосец "Рональд Рейган" в Филиппинском море. На данный момент команда авианосца также занимается поисками находившихся на борту C-2 людей.

***12:14

Воздушное судно ВМС США потерпело крушение в Тихом океане у острова Окинава. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ВМС США.

На борту было 11 человек.