Восемь футбольных фанатов застрелены в Сан-Паулу

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате стрельбы в клубе футбольных фанатов в Сан-Паулу, сообщает бразильская полиция.

Болельщики команды "Коринтианс" – одной из главных в Бразилии - занимались подготовкой баннеров к предстоящему матчу, когда в здание ворвались вооруженные люди.

Они приказали семи болельщикам лечь на пол, после чего застрелили их. Восьмой погиб при попытке бежать, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным полиции, убийства, скорее всего, связаны с наркоторговлей.