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    Восемь футбольных фанатов застрелены в Сан-Паулу

    По данным полиции, убийства, скорее всего, связаны с наркоторговлей

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли в результате стрельбы в клубе футбольных фанатов в Сан-Паулу, сообщает бразильская полиция.

    Болельщики команды "Коринтианс" – одной из главных в Бразилии - занимались подготовкой баннеров к предстоящему матчу, когда в здание ворвались вооруженные люди.

    Они приказали семи болельщикам лечь на пол, после чего застрелили их. Восьмой погиб при попытке бежать, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

    По данным полиции, убийства, скорее всего, связаны с наркоторговлей.

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