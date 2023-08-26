Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза

Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза,

Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза,

Как передает Report , об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее информировал, что все скончавшиеся вследствие заражения легионеллой имели большое количество болезней, в том числе раковых и кардиологических, их иммунитет был сильно ослаблен.

Всего к настоящему моменту с признаками легионеллеза в регионе госпитализированы 113 пациентов.

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб. На выходные ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели.