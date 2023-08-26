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Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза

Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза,
Другие страны
26 августа 2023 г. 13:18
Восемь человек скончались в Польше от легионеллеза

Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза,

Как передает Report, об этом сообщает польский телеканал Polsat.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее информировал, что все скончавшиеся вследствие заражения легионеллой имели большое количество болезней, в том числе раковых и кардиологических, их иммунитет был сильно ослаблен.

Всего к настоящему моменту с признаками легионеллеза в регионе госпитализированы 113 пациентов.

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб. На выходные ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели.

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