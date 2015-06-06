Восемь человек пострадали при взрыве на железной дороге в Пакистане

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек были ранены в субботу в результате взрыва на железнодорожных путях возле тюрьмы округа Джейкобабад в провинции Синд на юго-востоке Пакистана, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел, когда пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из Равалпинди в Кветту, проезжал по участку в округе Джейкобабад. Четыре тележки локомотива при взрыве сошли с рельсов, передает местная газета Dawn.

Пострадавшие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Отряд саперов прибыл на место происшествия. Полиция оцепила район инцидента. Движение поездов на данном участке прервано. Из-за взрыва на путях образовалась канава размером в 2,44 метра.