Восемь человек пострадали при мощном взрыве газа в Рио-де-Жанейро

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Мощный взрыв, предположительно, вызванный утечкой газа, прогремел в одном из районов Рио-де-Жанейро утром в понедельник, в результате чего пострадали восемь человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

"Весьма вероятно, что это был взрыв негерметичного газового баллона, поскольку муниципальный газопровод не подведен к этим строениям", - сказал мэр города Эдуардо Пайес.

По данным агентства, взрыв повредил более 20 зданий, включая два ресторана и аптеку. Взрывная волна выбила стекла у жилых зданий на расстоянии сотен метров. В мерах предосторожности власти перекрыли газопровод в этом районе. Скорее всего, взрыв прогремел из-за утечки газа в пиццерии. Пожарным удалось потушить огонь, семеро пострадавших были доставлены в больницу.