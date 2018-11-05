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    Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Швеции

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Восемь человек были ранены в результате стрельбы в шведском городе Мёльнлюкке. Об этом сообщает Associated Press, передает Report. 

    Отмечается, что инцидент произошёл за пределами местного развлекательного заведения, где в тот момент проходила вечеринка. В связи с происшествием сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек. В настоящий момент подробности неизвестны, однако предполагается, что стрельба могла стать результатом столкновения двух байкерских банд, одна из которых имеет связи с клубом байкеров «Ангелы ада».

    В пятницу мужчина открыл стрельбу в студии йоги в американском штате Флорида. 

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