Восемь человек пострадали в результате стрельбы в Швеции

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Восемь человек были ранены в результате стрельбы в шведском городе Мёльнлюкке. Об этом сообщает Associated Press, передает Report.

Отмечается, что инцидент произошёл за пределами местного развлекательного заведения, где в тот момент проходила вечеринка. В связи с происшествием сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек. В настоящий момент подробности неизвестны, однако предполагается, что стрельба могла стать результатом столкновения двух байкерских банд, одна из которых имеет связи с клубом байкеров «Ангелы ада».

В пятницу мужчина открыл стрельбу в студии йоги в американском штате Флорида.