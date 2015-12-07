Восемь человек пострадали при взрыве гранаты у супермаркета под Киевом

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в результате взрыва гранаты на парковке супермаркета в городе Буча Киевской области, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером.

"Взрыв произошел на парковке возле одного из супермаркетов города, 36-летний злоумышленник взорвал боевую гранату рядом с людьми. В результате взрыва гранаты пострадали восемь человек, среди них шестеро детей, трое из которых доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что во время обыска у подозреваемого правоохранители обнаружили еще три гранаты и два десятка патронов разного калибра.

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".